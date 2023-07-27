عاجل
السيسي يؤكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية مع جنوب أفريقيا
الخميس 27 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

300 مليون جنيه خسائر إلغاء حفل "سكوت" في مصر| فيديو

سكوت
سكوت

بلغت الخسائر المبدئية لإلغاء حفل "سكوت" في مصر نحو 300 مليون جنيه، وذلك بعد الإعلان عن إلغاء حفل مغني الراب العالمي، ترافيس سكوت، وفقا لما صرحت به الشركة المنظمة للحفل. 

 

وكان من المقرر تنظيم حفل ترافيس سكوت، في مصر غدًا الجمعة الموافق 28 يوليو 2023، وبعد جدل طويل خلال الأيام الماضية في الصحف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بين مرحب ومعارض لإلغاء الحفل. 

إلغاء حفل "سكوت" في مصر

وقالت الشركة المنظمة لبيع حفل تذاكر حفل سكوت: حجم الخسائر المبدئية لإلغاء حفل سكوت يصل إلى 300 مليون جنيه تقريبا بشكل مباشر، في الوقت الذي تم فيه حجز نحو 4000 تذكرة ، مؤكدة أنه كان أجانب سيصلون مصر لحضور الحفل. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

شاهد الفيديو.. 

 

 

مواد متعلقة

بعد إلغاء حفله في مصر.. ترافيس سكوت يروج لفيلمه الجديد

حفل ترافيس سكوت في الأهرامات.. إلغاء أم إرجاء

المهن الموسيقية تكشف تفاصيل إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات (فيديو)

عاجل| القرار النهائي لحفل ترافيس سكوت

مصير حفل ترافيس سكوت في مصر .. بيان جديد للشركة المنظمة

ترافيس سكوت على سفح الأهرامات.. تفاصيل مثيرة للجدل يكشفها آثري لـ "الوفد"
الجريدة الورقية