300 مليون جنيه خسائر إلغاء حفل "سكوت" في مصر| فيديو

بلغت الخسائر المبدئية لإلغاء حفل "سكوت" في مصر نحو 300 مليون جنيه، وذلك بعد الإعلان عن إلغاء حفل مغني الراب العالمي، ترافيس سكوت، وفقا لما صرحت به الشركة المنظمة للحفل.

وكان من المقرر تنظيم حفل ترافيس سكوت، في مصر غدًا الجمعة الموافق 28 يوليو 2023، وبعد جدل طويل خلال الأيام الماضية في الصحف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بين مرحب ومعارض لإلغاء الحفل.

إلغاء حفل "سكوت" في مصر

وقالت الشركة المنظمة لبيع حفل تذاكر حفل سكوت: حجم الخسائر المبدئية لإلغاء حفل سكوت يصل إلى 300 مليون جنيه تقريبا بشكل مباشر، في الوقت الذي تم فيه حجز نحو 4000 تذكرة ، مؤكدة أنه كان أجانب سيصلون مصر لحضور الحفل.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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