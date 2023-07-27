إحالة مسؤولين بمياه قنا للنيابة العامة بسبب تسرب غاز الكلور

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد، اليوم الخميس 65 مواطنًا بمكتبهما، للإستماع لشكواهم عن قرب، والإستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم.

وقال المحافظ، إن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف المحافظ، أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيراً إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.

إحالة المسؤولين عن تسرب الغاز للنيابة العامة

في سياق ذي صلة، قال المحافظ، إن تسريبا للغاز حدث بإحدي الاسطوانات الموجودة بمقر الحملة الميكانيكية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العمال تمهيدا لنقلها إلي الشركة لتعبئتها.

وأضاف أنه فور ورود بلاغ بوجود تسريب بإحدي اسطوانات غاز الكلور ، انتقلت جميع الأجهزة المعنية إلي موقع الحدث ، حيث قامت شركة المياه بالدفع بفريق الصيانة ونجح في السيطرة علي التسريب ونقل الأنبوبة إلي خارج المدينة ، كما تم الدفع بعدد ٢٥ سيارة اسعاف لنقل المصابين بالإختناق إلي مستشفي قنا العام حيث بلغ عدد المصابين ٦٢ حالة ، وحالة وفاة واحدة .

وتم انتقال فريق من الحماية المدنية لتقديم الدعم ، وتم عمل تحويلات مرورية لتفادي تعرض أهالينا لاستنشاق الغاز .

وأحال المحافظ، المتسببين في الحادث للنيابة العامه ، لكشف ملابسات التسريب ، موجها مسئولي شركة المياه ، بضرورة التحقق من اجراءات السلامة ، لعدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخري .

وزار المحافظ، مستشفي قنا العام ، يرافقه الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة ، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور محمد الديب مدير المستشفي ، للإطمئنان علي حالة المصابين الذين تم نقلهم إلي المستشفي، مؤكدًا أنه تم تقديم الاسعافات الأولية ، ووضعهم علي أجهزة التنفس ، وجميع الحالات مستقرة ، موجها بضرورة استمرار متابعة الحالات وتقديم كافة اوجه الرعاية لهم لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي .

وأشار إلي أنه تم تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات للمتضررين الذين يمر عليهم أكثر من ٢٤ ساعة بالمستشفي .