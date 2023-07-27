البورصة تربح 10 مليار جنيه وسط تباين مؤشراتها بختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بين الارتفاع والانخفاض.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 10 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.179.4 تريليون جنيه

هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوي17339نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى3516 نقطة.

ربح مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5171 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 106مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 2.4 مليار جنيه .