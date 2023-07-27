كاف يوجه رسالة مؤثرة لنجم الزمالك محمد عبدالشافي بعد إعلان اعتزاله

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف رسالو مؤثرة لنجم نادي الزمالك ومنتخب مصر محمد عبدالشافي الذي أعلن رسميا اعتزاله لعب كرة القدم مساء أمس.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عدد من الصور للنجم محمد عبدالشافي بقميص منتخب مصر كتب عليها:

"يترك تأثره أينما يذهب".

وتابع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعليقه على صور محمد عبدالشاف: "محمد عبدالشافي نجم لا يُنسى للفراعنة".

رسالة كاف لـ محمد عبدالشافي

وكان محمد عبدالشافى، الظهير الأيسر لفريق كرة القدم بنادى الزمالك، قد أبلغ إدارة القلعة الزمالك بشكل رسمي عن قرار اعتزال كرة القدم مع نهاية الموسم الجارى، ليكتفى اللاعب بما قدمه في عالم الساحرة المستديرة.

وجاء قرار عبدالشافى بالاعتزال مع نهاية الموسم، بسبب معاناته من إصابة مزمنة في الركبة أدت لغيابه عن المشاركة الفترة الماضية، وهو ما دفع اللاعب لاتخاذ قرار الاعتزال، حتى لا يمثل عبئا على نادى الزمالك.

مسيرة مميزة للنجم محمد عبدالشافي

ويمتلك محمد عبدالشافى مسيرة مميزة في رحلته مع كرة القدم، والتي بدأها ضمن صفوف ناشئى نادى الزمالك، قبل أن ينتقل لفريق الشباب بنادي إنبى في عام 2003، لمدة موسمين ثم اللعب لفريق غزل المحلة بداية من عام 2005 وحتى عام 2009.

وفي موسم 2009 – 2010 عاد محمد عبدالشافي مجددا لصفوف نادي الزمالك واستمر معه حتى موسم 2014-2015، قبل احترافه في الدورى السعودى، حيث لعب ضمن صفوف أهلى جدة والفتح، ثم عاد للزمالك، قبل أن يعلن اعتزاله أمس.

منصب جديد وتكريم يليق باسم محمد عبدالشافي في الزمالك

وأكدت تقارير صحفية اليوم الخميس أن مجلس إدارة نادي الزمالك، استقر على تكريم محمد عبدالشافي لاعب الفريق، بعد قرار اعتزاله اللعب وإنهاء مشواره الكروي بعد انتهاء الموسم بشكل يليق بما قدمه محمد عبدالشافي لنادي الزمالك خلال مسيرة مليئة بالعطاء خلال حقق خلالها عدد كبير من البطولات والانتصارات.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة الزمالك والنصر السعودي بالبطولة العربية الظهور الأخير للاعب محمد عبدالشافي مع الزمالك كلاعب ضمن إجراءات تكريمه إلى جانب تكريمه مرة أخرى في النادي بحفل كبير، وإطلاق اسمه على حديقة داخل النادي لتخليد اسمه بين عظماء القلعة البيضاء.

كما كشفت بعض التقارير أن مجلس إدارة نادي الزمالك سيعرض على محمد عبدالشافي تولي منصب جديد بالعمل داخل قطاع الناشئين بالنادي في الفترة المقبلة، على أن يتم تصعيده للفريق الأول بعد اكتسابه الخبرات.

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