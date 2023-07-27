مستشار الرئيس الفلسطينى: العدوان الإسرائيلى تقوده مجموعة من المتطرفين

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن العدوان الإسرائيلي تقوده مجموعة من المتطرفين الإرهابيين على الأراضي الفلسطينية.

ودعا مستشار الرئيس الفلسطيني خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، العالم أن يقف عند مسئولياته للحد من العدوان.

وقال إن الالتزامات الدولية تجاه العدوان الإسرائيلي وحدها لا تكفي بل يجب اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية لإيقافه، لافتا إلى أنه يجب حماية المسجد الأقصى من الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة.. فهو حق حصري للمسلمين جميعًا، لافتا إلى أن المقاومة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي حق مشروع.

الجامعة العربية تدين اقتحام المسجد الأقصى وتحذر من دفع المنطقة إلى حرب دينية





أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين المستعمرين يتقدمهم الوزيران في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير ويتسحاق فاسرلاف للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الخميس بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأداء طقوس وصلوات تلمودية في باحاته، مع مصادرة سلطات الاحتلال لمفاتيح مسجد قبة الصخرة، محذرة من تبعات هذا الاقتحام الخطير والمدان الذي يدفع المنطقة إلى أتون الحرب الدينية.

كما أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم، صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن تكرار اقتحامات المسجد الأقصى من قبل مسؤولي الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين المستعمرين استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم وانتهاكا لكل المواثيق والقوانين الدولية، ويأتي في إطار السياسة الممنهجة لحكومة الاحتلال لمحاولة تغيير الوضع التاريخي القانوني القائم في الأقصى المبارك وفرض سياسة التقسيم الزماني والمكاني.

وحملت الأمانة العامة، سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الاعتداءات وانعكاساتها على السلم والاستقرار بالمنطقة، مؤكدة أن هذا الاقتحام يأتي في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته والتي كان آخرها ارتكاب جريمة الإعدام الميداني لأربعة شبان في نابلس ومخيم العين والطفل فارس أبو سمرة (14عاما) في قلقيلية.

كما طالبت المجتمع الدولي بدولة ومؤسساته بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل ومسؤوليها عن تلك الجرائم وعدم معاملتها بمعايير مزدوجة كدولة فوق القانون مما يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.