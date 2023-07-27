بيلنجهام يتحدث عن انطباعه بعد الانضمام لريال مدريد

كشف لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جود بيلنجهام عن انطباعه بالأسابيع الأولى له ضمن صفوف فريقه الجديد ريال مدريد.

وقال بيلنجهام أنه يشعر بالراحة ومعجب بهذه الفترة المبشرة بأن القادم أفضل وثقته كبيرة في مساعدة الريال على تحقيق طموحاته.

وانتقل بيلنجهام "20 عاماً" من بوروسيا دورتموند الألماني إلى ريال مدريد مقابل حوالي 115 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.

وسجل مشاركته الثانية بقميص النادي العاصمي ، حيث سجل الهدف الأول خلال الفوز الودي على مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل أن يغادر الملعب بين شوطي المباراة.

وقال بيلنجهام: يبدو أنني أستمتع بالأمر، حتى الآن الأمر يسير بشكل جيد، اللعب مع هذا الفريق ممتع، أتعلم الكثير من النجوم الرائعين، هناك تحديات كبيرة تنتظرنا هذا الموسم.

وأضاف: هناك الكثير لنتطلع إليه، إنه أكبر ناد ويضم أفضل اللاعبين، التوقعات عالية كما ينبغي أن تكون، يتعلق الأمر بأن نكون على قدر المسؤولية.

وزاد بيلنجهام بعد المباراة الودية التي أقيمت في هيوستن: كنت واثقا من القدوم إلى هنا لأنني كنت أعرف مدى جودة اللاعبين، أعرف الصفات التي يمكنني تقديمها وأشعر أنني قد دخلت في الأجواء.

وقال، الدور الذي أقدمه ممتع، خضت مباراة جيدة أمام ميلان وكذلك مباراة جيدة اليوم، أريد فقط الحفاظ على الإيقاع في الموسم.