بيل غيتس وبولا هيرد حب في المدرجات| فيديو

يعيش بيل غيتس، علاقة عاطفية تجمعه بأرملة رئيس شركة "أوراكل" الراحل، بعد عامين من انفصاله عن زوجته ميليندا فرينش غيتس.

وواعد الملياردير الأمريكي بيل غيتس، بولا هيرد ، ارملة رئيس شركة أوراكل الراحل، وفقا لمجلة "بيبول" ، مشيرة إلى أن علاقتهما أصبحت معروفة على نطاق واسع .

بيل غيتس وبولا هيرد

وشوهدا "غيتس وبولا" معًا ، قبل أشهر من تأكيد علاقتهما بحسب صحف أمريكية ، وأكدت مجلة بيبول: أنهما شوهدا جالسين إلى جانب بعضهما في كأس Laver في Arena 02 في سبتمبر 2022، وبطولة استراليا المفتوحة في يناير 2023.

ورغم ذلك لا توجد تأكيدات للصفة الرسمية لهذه العلاقة حتى فبراير 2023 بحسب مجلة بيبول، بعد تصوير بولا وهي ترتدي خاتما أثناء خروجهما مع غيتسن في مدينة ينويورك.

وظهرت شائعات عن خطوبة غيتس وبولا ، لكن نفاها المؤسس المشارك لشركة ميكروسوفت ، وقال غيتس، في وقت سابق لــ شبة بي بي سي: إنه يعتزم العثور على الحب مرة أخرى.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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