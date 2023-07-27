دل تكنولوجيز: 6.2 مليار دولار حجم الإنفاق على الأمن السيبراني في 2023

أكد المهندس عادل الأنصاري، المدير الأول لشركة دل تكنولوجيز في مصر وليبيا، أن مصر بدأت تركز على التحول الرقمي من عدة أعوام وهناك استراتيجية واضحة لدى الحكومة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن المشروعات الكبيرة تعد خطوات جادة نحو التحول الرقمي لتسهيل حياة المواطنين.

أشار الأنصاري في تصريحات خاصة لـ “الوفد”، إلى أن التحول الرقمي يساعد الشركات في تحقيق الربحية والقدرة التنافسية، قائلًا: “لن يأتي مستثمر إلا إذا كان هناك تحول رقمي في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والقطاع المصرفي”.

أضاف الأنصاري أن مصر قطعت شوط كبير نحو التحول الرقمي ولكنه تباطأ بعض الشيء مع فيروس كورونا ولكنه تسارع في مجالات جديدة مثل العمل عن بعد.

تابع أننا نواجه تحديات كثيرة على رأسها الهجمات السيبرانية لذلك لابد أن يكون هناك استراتيجية واضحة للأمن السيبراني، مشيرا إلى أهمية تأمين البيانات، الذي لم يعد يقتصر على الاحتفاظ بنسخة احتياطية يمكن بسهولة اختراقها هي أيضًا.

أوضح أنه مع تسارع التحول الرقمي ارتفع عدد الهجمات بشكل كبير فقد شهد ارتفاعا بنسبة 37%، وبلغ حجم الإنفاق على الأمن السيبراني 6.2 مليار دولار في عام 2023 وهو ما يؤكد الاهتمام بالأمن السيبراني.

لفت الأنصاري إلى أنه مع انتشار العمل عن بعد فإن 50% من المعلومات توجد خارج مراكز البيانات لذلك التحديات أكبر، موضحًا أن قطاع البترول من أكثر القطاعات المعرضة للهجمات وتوجد محطات خارج مصر توقفت عن العمل نتيجة حدوث هذه الهجمات.