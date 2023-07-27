وفاة 4 واصابة 5 بينهم طفلين في انقلاب سيارة شمال البحر الأحمر

شهد طريق "الزعفرانة- رأس غارب" شمال محافظة البحرالأحمر وقوع حادث مروري مروع أسفر عن وفاة 4 أشخاص، بينهم 3رجال وسيدة ، وإصابة 3 آخرين، إضافةً إلى إصابة طفلتين.

وكانت السيارة الملاكي تقل عائلة بأكملها، حيث كان الأب والأم والطفلتين، مريم ومودة، في السيارة عند وقوع الحادث الأليم وتم نقل الجميع إلى مستشفى رأس غارب المركزي على الفور لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور، تم إبلاغ الجهات المعنية، وانتقلت فرق الإنقاذ والشرطة إلى موقع الحادث للتحقيق وتأمين المنطقة، وتم نقل جثث الضحايا الثلاثة إلى مشرحة مستشفى رأس غارب المركزى لإجراءات التشريح اللازمة.

وتعتبر هذه الحادثة فاجعة للأسرة بأكملها، حيث فقدت ثلاثة من أفرادها وما زالت الطفلتين، مريم ومودة، تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى رأس غارب المركزى

وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في أسباب وملابسات الحادثة للوقوف على الظروف الدقيقة للانقلاب ومعرفة ما إذا كان هناك أسباب خارجة عن السيطرة تسببت في وقوع الحادث الأليم.