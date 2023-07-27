العرض الأول لفيلم وراء الجبال لـمحمد بن عطية في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

يشهد الفيلم الروائي الطويل وراء الجبال للمخرج التونسي محمد بن عطية عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

تتراوح مدة فعاليات المهرجان من 30 أغسطس - 9 سبتمبر إذ يشارك الفيلم في قسم آفاق، ليكون الفيلم العربي الروائي الطويل الوحيد في دورة هذا العام.

تفاصيل فيلم “وراء الجبال”

يتتبع الفيلم رحلة رفيق الذي خرج للتو من السجن بعدما قضى أربع سنوات، ولا يوجد أمامه سوى خطة واحدة، وهي أن يصطحب ابنه في رحلة إلى ما وراء الجبال حتى يريه اكتشافه المذهل.

أبطال فيلم وراء الجبال

وراء الجبال من تأليف وإخراج محمد بن عطية الحائز على جائزة أفضل عمل أول في مهرجان برلين عام 2016 عن فيلمه نحبك هادي، ويشهد وراء الجبال تعاونًا جديدًا مع الممثل مجد مستورة الحائز على جائزة الدب الفضي لأفضل ممثل عن دوره في نحبك هادي، ويشاركه البطولة سامر بشارات ووليد بوشيوة، وسلمى الزغيدي وحلمي الدريدي.

وكان وراء الجبال قد حصل على تمويل من صندوق البحر الأحمر. محمد بن عطية مخرج ومؤلف تونسي تخرج في المعهد العالي للدراسات التجارية عام 1998، ثم درس الاتصال السمعي والبصري في جامعة فالنسيان بفرنسا، وفي مسيرته أخرج 5 أفلام قصيرة كان أولها فيلم Romantisme, deux comprimés matin et soir عام 2004، ثم فيلم كيف الآخرين الحاصل على جائزة الحصان الفضي في مهرجان FESPACO عام 2006، ثم فيلم موجة عام 2008، فيلم قانون 76 عام 2011 وآخرها فيلم سلمى عام 2014 الحاصل على عدة جوائز في مهرجانات سينمائية مختلفة، وكان أول أفلام الروائية الطويلة نحبك هادي هو أول فيلم روائي طويل له الذي شارك وفاز بالجوائز من عشرات المهرجانات الدولية أهمها جائزة أفضل أول فيلم طويل بمهرجان برلين السينمائي والدب الفضي للممثل مجد مستورة.