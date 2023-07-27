اعمال تطوير واسعة بمطاري سانت كاترين والعريش

فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتنمية وتعمير شبه جزيره سيناء، من خلال تنفيذ عدة مشروعات تنموية في شتي القطاعات الخدمية والتنموية و السياحية، و الذى يأتى بالتزامن مع خطة الوزارة الطيران المدنى فى تطوير وتحديث البنية التحتية للمطارات المصريه وتحديث أنظمة الملاحة الجوية بها.. صرح الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى ان الوزارة تعكف حاليا على الانتهاء من تطوير مطار سانت كاترين الدولى بما يتوافق مع مكانة مشروع التجلى الاعظم هدية مصر للعالم .

حيث يعد مشروع التجلي الأعظم هو أحد أهم المشروعات السياحية الهامه التي تتبناها الدولة المصرية خلال هذه الفترة لما يشتمل عليه من عدة جوانب، أهمها الجانب الروحي والديني، خاصة أن منطقة سانت كاترين تحتوي على معالم دينية هامه .

واضاف وزير الطيران ان اعمال التطوير تتضمن تطوير الحقل الجوي وإنشاء ممر جديد بطول ٣ آلاف متر وتوسعة الترمك ليتسع ل ٨ مواقف طائرات وتطوير مبني الركاب والمباني الخدمية وكذا إنشاء مبني ركاب جديد بسعة ٦٠٠راكب/ساعة يشمل صالة سفر دولي ومحلي وصالة وصول دولي ومحلي وصالة لكبار الزوار. بالإضافة إلي مبني أمن موانئ. فضلاً عن إنشاء برج مراقبة جوية بارتفاع ٢٥ متراً.

ومن ناحيه اخرى ، يتم حاليا اجراء اعمال التطوير بمطار العريش بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ليصبح مطارًا دوليًا عقب الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة وتطبيق أحدث التجهيزات والتقنيات التكنولوجية التي توفر الراحة والرفاهية للمسافرين.

وتشمل اعمال التطوير إنشاء صالة ركاب جديدة سعة ٦٠٠راكب/ساعة ورفع كفاءة بعض المباني القائمة كما تضمنت اعمال تطوير الحقل الجوى وهى رفع كفاءة الممر الرئيسي بطول ٣٠٠٠م وعرض ٤٥ م و إستكمال اعمال الممر المساعد بطول ٤٥٠ م وعرض ٣٠ م و رفع كفاءة الوصلات بين الممر الرئيسي والممر المساعد و رفع كفاءة الترماك الحالي ليصل لعدد ١١ موقف طائرة

واضاف عباس ان اعمال تطوير مطار العريش سوف يكون إضافة قوية فى زيادة الحركة الجوية للرحلات الداخليه والدولية فى مدينة العريش والتى تعد من المدن الواعدة في محافظة شمال سيناء لدعم قطاعي السياحة والاستثمار فى هذه المنطقة ..مشيرا الى أن وزارة الطيران المدنى تحرص على تطوير البنية التحتية بمطارات شمال وجنوب سيناء للمساهمه في تحقيق عملية التنمية الشامله في شبه جزيرة سيناء التى تشهد العديد من المشروعات القوميه الكبرى خلال الفترة الراهنة