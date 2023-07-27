مصير أسعار الذهب بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة

توقع الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن تشهد أسعار الذهب تراجعات خلال الفترة المقبلة بعد رفع الفيدرالي الامريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وبالتالي فإن المواطنين ستضع الاموال في البنوك للاستفادة من رفع أسعار الفائدة، بدلا من شراء الذهب.

أسعار الذهب عالميًا

وأضاف معطي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن أسعار الذهب عالميًا وصلت بالامس إلى 1982 دولار للاونصة، واليوم انخفضت لتكون 1975 دولار للاونصة وذلك بعد ارتفاع البنك الفيدرالي الامريكي سعر الفائدة.

الفيدرالي الامريكي

وذكر خبير أسواق المال، أن الفيدرالي الامريكي أكد أنه لازال هناك ضغوطات وتضخم في أمريكا ولم ينتهي بعد، وحجم التوظيف والانفاق قوي، وبالتالي فإنه في حالة استمرارية معدلات التضخم مرتفعة فإنه سوف يؤدي إلى رفع الفائدة مرة أخرى، وبالتالي فإن السيناريو الاقرب تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

البنك المركزي الامريكي

وبالامس، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي" البنك المركزي"، أمس الاربعاء رفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وجاء رفع معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهى الزيادة الـ11 منذ مارس 2022 م.

وعلى غرار الفيدرالي الامريكي، أعلنت البنوك المركزية الخليجية عن رفع معدلات الفائدة الرئيسية مثل الفيدرالي الامريكي، منها الكويت وقطر والسعودية والامارات والبحرين.