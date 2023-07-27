إزالة 83 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة ، فى إستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة، والبناء المخالف .

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢١، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، حملة مكبرة لإزالة التعديات ، وأسفرت الحملة المكبرة عن إزالة 24 حالة تعدِِ على أملاك دولة بدون ترخيص بقريتى ، نزلة حسين ، و بنى أحمد الغربية .

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز و مدينة بنى مزار شمال المنيا، من إزالة 36 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية منها ، 11 حالة فى المهد ، و إيقاف 6 حالات تعدِِ بقرية شلقام ، و 4حالات تعدِِ على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية الجرنوس ، و 4 حالات بقرية صندفا ، وحالتان بقرية بنى على ، و حالة تعدِِ على أرض أوقاف بعزبة أبو جمعه بمجلس قروى أبوجرج ، و8 حالات تعدِِ بحى شرق و جنوب المدينة.

وفى مركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، تم إزالة 6 حالات تعدِِ فى المهد منها، 5 حالات خارج الحيز العمرانى ، و حالة خارج الحيز العمرانى ، بالإضافة، إلى إزالة 8 حالات تعدِِ بالبناء فى مركز مغاغة منها، حالتان بحى شرق المدينة ، و رصد و إزالة حالتين للبناء على أرض زراعية بقرية طنبدى ، و 4 حالات تعدِِ بمجلس قروى شم .

وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، تم إزالة 5 حالات تعدِِ بالبناء على أرض زراعية بقرية طحا الأعمدة ، و إيقاف حالتى بناء فى المهد بحى شمال المدينة ، و إزالة حالتين بقرية اسطال ، إلى جانب إزالة 4 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية بقريتى ، نزلة البدرمان ، ودلجا بمركز ديرمواس.