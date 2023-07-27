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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 83 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة ، فى إستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة،  والبناء المخالف .

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢١، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، حملة مكبرة لإزالة التعديات ، وأسفرت الحملة المكبرة عن إزالة 24 حالة تعدِِ على أملاك دولة بدون ترخيص بقريتى ، نزلة حسين ، و بنى أحمد الغربية .

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز و مدينة بنى مزار شمال المنيا، من إزالة 36 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية منها ، 11 حالة فى المهد ، و إيقاف 6 حالات تعدِِ بقرية شلقام ، و 4حالات تعدِِ على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية الجرنوس ، و 4 حالات بقرية صندفا ، وحالتان بقرية بنى على ، و حالة تعدِِ على أرض أوقاف بعزبة أبو جمعه بمجلس قروى أبوجرج ، و8 حالات تعدِِ بحى شرق و جنوب المدينة.

وفى مركز ومدينة العدوة  شمال المنيا ، تم إزالة 6 حالات تعدِِ فى المهد منها،  5 حالات خارج الحيز العمرانى ، و حالة خارج الحيز العمرانى ، بالإضافة،  إلى إزالة 8 حالات تعدِِ بالبناء فى مركز مغاغة منها،  حالتان بحى شرق المدينة ، و رصد و إزالة حالتين للبناء على أرض زراعية بقرية طنبدى ، و 4 حالات تعدِِ بمجلس قروى شم .

وفى مركز ومدينة سمالوط  شمال المحافظة ، تم إزالة 5 حالات تعدِِ بالبناء على أرض زراعية بقرية طحا الأعمدة ، و إيقاف حالتى بناء فى المهد بحى شمال المدينة ، و إزالة حالتين بقرية اسطال ، إلى جانب إزالة 4 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية بقريتى ، نزلة البدرمان ، ودلجا بمركز ديرمواس.

الجريدة الورقية