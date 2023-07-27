الإسماعيلية: ضبط طن ونصف دقيق بلدي مدعم تم الاستيلاء عليها

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وقال مدير التموين، إن الحملات جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري

‏‎وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٤ مخابز لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر ب ١ طن ونصف دقيق، وضبط أحد الأشخاص بحوزته كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بـ ٣ شكائر (حيازة سلع تموينية بدون وجه حق).

وتواصلت جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية بضبط أحد المطاعم وبه كمية تقدر بـ ٢٠ كيلو من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية مما يتسبب بضرر على المواطنين، بالإضافة لتحرير ١٠١ محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية.



فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 19محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد 28 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، وعدد ٤ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية (أوكازيون)، ومحضر سلع منتهية الصلاحية(غش تجاري)، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، وعدد ٢ محضر مقرارات تموينية.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد 6 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد9 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 22 محضرًا عدم نظافة أدوات العجن، وعدد ٤ محاضر تصرف في الدقيق.



واعلنت محافظة الإسماعيلية عن ارقام للشكاوى التموينية برجاء الاتصال

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨