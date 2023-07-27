تصاعد أزمة الشحات بعد دخول والدة الشيبي المستشفى

تصاعدت وتيرة أزمة اعتداء حسين الشحات لاعب الأهلي على المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز .

حيث تعرض الشيبي لصدمة وتأثر بقوة بعد علمه بدخول والدته المستشفى على خلفية الحادث خوفًا عليه بعد واقعة الأحد الماضي.

حيث قرر الشيببي عدم التنازل عن قضيته ضد حسين الشحات واتخاذ بعض الإجراءات القانونية التي تدعم موقفه في القضية.

واعتدى حسين الشحات بالصفع والسب على محمد الشيبي، عقب المباراة التي جمعت الأهلي وبيراميدز، الأحد الماضي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كانت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، قررت إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات.