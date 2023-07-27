محمد حمزة وعبدالرحمن طلبة يتأهلان لدور الـ32 لسلاح الشيش ببطولة العالم للمبارزة

تأهل الثنائي محمد حمزة وعبدالرحمن طلبة إلى دور الـ32 بمنافسات سلاح الشيش ببطولة العالم للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

ونجح محمد حمزة في الوصول لدور الـ32 عقب الفوز على بطل بولندا ليسيك راجيسكي بنتيجة 15-5 فيما تأهل عبدالرحمن طلبة على حساب محمد حسن لاعب منتخب مصر بعد الفوز عليه بنتيجة 15-9.

ومن المنتظر أن يواجه حمزة نظيره فان هاستر بطل كندا فيما سيواجه طلبة بطل إيطاليا أليسيو فوكوني في دور الـ32.

وتضم قائمة منتخب سلاح الشيش رجال كل من علاء أبو القاسم ومحمد حمزة وعبد الرحمن طلبة ومحمد حسن ويشرف على الفريق فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة.

ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد ممثل البنك الأهلي.

ويحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.

يذكر أن زياد السيسي قد تمكن من حصد ميدالية برونزية تاريخية لمصر في منافسات سلاح السيف وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفردي بتاريخ البطولة.