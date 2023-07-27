افتتاح GYM سيتي كلوب شبين الكوم ضمن خطة تطوير جميع الفروع

افتتح أيمن صلاح نائب رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب نيابة عن مجلس إدارة المجموعة برئاسة الدكتور مصطفى عزام ، مركز الألعاب البدنية ( Gym ) بفرع شبين الكوم بعد الانتهاء من تزويده بأحدث الأجهزة.

يأتي افتتاح المركز الجديد وفق خطة طموحة اعتمدها مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب لاستكمال المنشآت بجميع الأفرع ومدها بالأجهزة الحديثة وفق البرنامج، حيث يجرى العمل حاليًا بفرع النادي بكفر الشيخ للانتهاء من انشاء وتجهيز مركز مماثل للألعاب البدنية خلال أيام .

وتهدف خطة سيتي كلوب من الوفاء ببرنامجها الإنشائي والتوسع في برامجها الرياضية تلبية لمتطلبات أعضائه ومجتمعاتهم ومساهمة حقيقية في الحركة الرياضية ببناء جيل جديد من الأبطال الرياضيين.

ووضعت أندية سيتى كلوب في زمن قياسي خططا لإعادة الحياة لممارسة الرياضة فى المحافظات من خلال استثمار جيد للمنشآت الرياضية، وتوظيفها بشكل متميز وسريع من خلال تجهيز الصالات المغطاة، وإقامة حمامات سباحة رفيعة المستوى، ليمارس الشباب من كل فئات المجتمع، بالمحافظات، رياضته المفضلة.

وتتضمن خطة الأنشطة الصيفية لأندية سيتي كلوب العديد من المفاجآت، وعلى رأسها انشاء سلسلة حمامات سباحة بمختلف الفروع علي غرار ما حدث باستاد الفيوم لخدمة أهالي الفيوم، بجانب انشاء أكاديميات رياضية في مختلف اللعبات وليس فقط في لعبة كرة القدم بمختلف المحافظات، لتجهيز الأبطال الرياضيين فى المستقبل وإعدادهم بالشكل الجيد حتى يقوموا بتمثيل مصر فى المحافل الدولية والحصول على الميداليات الأولمبية.