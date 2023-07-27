صرخات واستغاثات عاجلة على السوشيال بشأن الانقطاعات المتكررة للكهرباء.. الأجهزة باظت

بالتزامن مع موجة الحر القياسية التي ضربت مصر في الآونة الأخيرة، والتي من المتوقع ان تتضاعف خلال الأيام القادمة بحسب تصريحات الأرصاد، لجأت الحكومة إلى خطة لتخفيف الأحمال بقطع التيار الكهربائي عن محافظات الجمهورية بشكل دورى على مدار ساعات اليوم.

يعانى المصريون في الأيام الأخيرة انقطاعات متكررة للكهرباء بشكل يومي، وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مصر مثل هذه الانقطاعات منذ نحو عشر سنوات.

سياسة تخفيف الأحمال

وبررت الحكومة إن السبب في هذه الانقطاعات هو اللجوء لما وصفته بسياسة تخفيف الأحمال نتيجة نقص الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

فيما يستغيث الملايين من المصريين من سياسات نقطاع الكهرباء التي فاقت الحد، وإدت لأعطال جمة بالأجهزة الكهربائية، مع ارتفاع التساؤلات عن إذا ما كانت تلك الانقطاعات تعود لتخفيف الأحمال، أم بسبب أعطال فنية تخص المناطق.

ومن هنا ضجت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" بشكاوي للمصريين من الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي أدت إلى هلاك العديد من الأجهزة.

في هذا السياق تقدمت المواطنة ايناس.غ بشكوى لوزارة الكهرباء عبر حسابها الشخصي جاء فيها " بعد اذنكم لو مفهاش تعب عليكم نحدد مواعيد قطع الكهرباء بالساعه لو هنتقل عليكم..انا مش هقولكم ليه ٣ مرات واربع مرات ف اليوم براحتكم .. بس نحدد التوقيتات ..الماتور باظ والله لسه جديد ".

مواطنون: الأجهزة باظت

كما شكا مواطن آخر من انقطاع الكهرباء بقري سوهاج 4مرات بالنهار و4 مرات بالليل في درجة حراره تشوى ومفيش اي منفس ولا الناس تقدر تبات بمكان مفتوح لوجود حشرات قاتله".

وسخر صاحب حساب آخر " الكهرباء راحت وجت حوالي 10 مرات ف نص ساعة التلاجة تبوظ ياعم متهزرش ".

ورفع رابع عدد من التساؤلات الموجهة للحكومة منها: " يا ترى الحكومة عندها حصر بأعداد الأجهزة الكهربائية اللي باظت عند المواطنين في البيوت؟!

يا ترى الحكومة عندها حصر بحجم الخسائر اللي بيعاني منها أصحاب الورش بسبب قطع الكهرباء؟!

يا ترى الحكومة عندها حصر بعدد عمال اليومية وعمال البناء اللي حالهم وقف وشغلهم اتعطل؟!

يا ترى الحكومة عندها حصر بالخسائر الاقتصادية للمصانع اللي الكهرباء وقفت عجلة انتاجهم؟!"