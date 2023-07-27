شوربة الكراب بحليب جوز الهند بمذاقها الرائع

شوربة الكراب بحليب جوز الهند من أشهي وصفات التي يمكن صنعها، وصفة شهية ومغذية من وصفات الشوربات والتي يُنصح بتجربتها لمذاقها اللذيذ والطيب، لذلك نقدم طريقة تحضير أصناف المأكولات البحرية المميزة.

شوربة الكراب بحليب جوز الهند

مقادير شوربة الكراب بحليب جوز الهند

- الجمبري : كيلو (مقشر)

- الكراب : 600 غراماً (مخلي ومقطع)

- حليب جوز الهند : 800 مل

- ماء ساخن : كوب (مذاب فيه مكعب مرق خضار)

- زبدة الفول السوداني : ربع كوب

- الفليفلة الحمراء : ربع كوب (مقطعة)

- عشبة الليمون : 3 عود (الآسيوية)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- الشطة : ملعقة صغيرة

- بهار سمك : ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل ابيض : نصف ملعقة صغيرة

- ريحان ناشف : نصف ملعقة صغيرة

- ريحان : حسب الرغبة (أخضر/ للتزيين)

شوربة الكراب بحليب جوز الهند

طريقة التحضير

في قدر على النار ضعي حليب جوز الهند، وكوب مرق الخضار، واتركي المزيج لمدة 10 دقائق حتى الغليان.

أضيفي زبدة الفول السوداني، وعشبة الليمون، والزنجبيل، والثوم، والبابريكا، والشطة، وبهار السمك، والريحان المجفف، والملح، والفلفل الأبيض، والفليفلة الحمراء إلى مزيج حليب جوز الهند وحركي المكونات حتى تتداخل.

أضيفي الكراب والجمبري وقلبي قليلاً، ثم خففي النار، واتركي القدر لحوالي 15 دقيقة حتى تمام النضج.

اسكبي الشوربة في طبق التقديم وزينيها بالريحان الأخضر وقدميها ساخنة.