ندوات توعوية عن "التحصين ضد مرضي الحمي القلاعية" بالبحيرة

نظمت إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محي الدين مدير المديرية، 9ندوات إرشادية تضمنت 19 موضوع مختلف منها (انفلونزا الطيور - أهمية التحصينات والأمراض المشتركة - الطرق الصحية للتخلص من الحيوانات النافقة - أهمية التحصينات والأمراض المشتركة - الطرق الصحية للتخلص من الحيوانات النافقة - التسجيل والترقيم - تربية كتكوت عمر يوم - تطوير مراكز تجميع الألبان - مرض الحمي القلاعية - اهمية التحصينات والأمراض المشتركة - البروسيلا ومرض الجلد العقدي - تربية كتكوت عمر يوم - التسجيل والترقيم - تطوير مراكز تجميع الألبان ).

وقامت المديرية بعمل56 ندوة إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .