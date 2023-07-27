الغربية توقع بروتوكول تعاون مشترك مع الشركة الوطنية للطرق

وقع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية والشركة الوطنية لإدارة وتنمية الطرق لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للمحافظة ولتنمية مواردها، وذلك صباح اليوم بديوان عام محافظة الغربية.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة مستمرة في حصر كافة قطع الأراضي غير مستغلة بالمحافظة، وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى منها في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب المحافظة من كافة الفئات، إلى جانب إضفاء المظهر الحضاري والجمالي على الأراضي غير المستغلة.

جاء ذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، اللواء ماهر يوسف مدير عام الشركة الوطنية للطرق واللواء أحمد سعيد الشئون القانونية بالشركة.