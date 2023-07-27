إقبال على مهرجان فواكه الصيف بشواطئ مرسى علم

شهدت شواطئ مرسى علم، اليوم الخميس، إقبال آلاف السياح من المصريين والأجانب من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية من 12 دولة أوروبية على مهرجان فواكه الصيف باستخدام كميات من فواكه الصيف المتنوعة بمشاركة 11 شيف وفرق الانميشن وذلك في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة تزامناً مع فصل الصيف بغرض تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات مهرجان فواكه الصيف بأن آلاف السياح الأجانب من 12 دولة شاركو في المهرجان من إيطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا و سلوفاكيا وهولندا والمجر وسويسرا و سلوفاكيا.

تنظيم مهرجانات الصيف بصفة أسبوعية

وأشار عثمان إلى أن الفنادق تحرص دائما على تنظيم مهرجانات الصيف بصفة أسبوعية وذلك في مواجهة درجة الحرارة المرتفعة بهدف الترويج السياحى وتنشيط السياحة، مؤكدا أن المهرجان لاقي قبول وإعجاب السائحين الذين يحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في ترويج وتنشيط السياحة.



ومن جانبه أشار كمال ابو سريع الشيف العمومي ومنسق مهرجان الفواكه أن 11 شيف شاركو في المهرجان وتم استخدام كميات كبيرة من فواكه الصيف المتنوعة حوالي 13 نوع فواكه هي التفاح المانجو والعنب والكمثري والتين والكانتلوب وجوز الهند والبلح والخوخ والبرقوق والبطيخ والموز والبرتقال



ولفت إلى تنوع الفواكه بين الطازجة الفريش والعصائر وقطع الفواكه وان ذلك لاقي قبول وإعجاب السائحين الأجانب بمشاركة فرق الأنيميشن الذين حرصوا على التفاعل والرقص على أنغام الموسيقى مما يعكس صورة إيجابية عن السياحة والاستقرار على شواطئ مرسى علم.

المهرجان

المهرجان

المهرجان

المهرجان

المهرجان