المواقع التخزينية بالشرقية تستقبل 535924 طن قمح

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية توريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهًا الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلي أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٨ أطنا و ٨٢٥ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٩٢٤ طن و ٧٧٣ كيلو قمح.

أوضحت وكيل وزارة التموين، أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية ( نوع من الأقماح ) موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات الآتية :

1.الكمية المستهدف شراؤها.

2.الغرض من الاستخدام.

3.أماكن استلام الأقماح.

4.اسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.