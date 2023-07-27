عمر جابر: الزمالك مرشحًا للفوز بأي بطولة يشارك بها

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية البطولة العربية للفريق الأبيض، موضحا أن الزمالك يشارك في أي بطولة ويكون مرشحا للمنافسة.

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل لقاء الاتحاد المنستيري: "جاهزون للبطولة العربية ونهاية الموسم وستكون دفعه قوية لنا، ولدينا إصرار وعزيمه قوية لتحقيق الهدف لأن الزمالك يكون مرشحا للمنافسة بقوة على اللقب".

وفيما يخص قرار محمد عبدالشافي بالاعتزال قال: "عبدالشافي قدوة ونتمنى له التوفيق خصوصا أنه لم يفتعل أي مشكلة من قبل، ونعتز به كثيرا".

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي غدا الجمعة ثم يواجه الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم يلتقي مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

أوسوريو: الزمالك يسعى للفوز باللقب العربي

في حين أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي المقررة إقامتها غدا الجمعة في البطولة العربية ستكون صعبة.

وقال المدير الفني للزمالك: "المنافس فريق يبنى نفسه وتعاقد مع مدرب جديد وضموا صفقات جديدة، لكن الزمالك يشهد تحسنا في الفترة الأخيرة، واللاعبون يعيشون حالة جيدة".

وتابع أوسوريو قائلا: "هناك مسئولية كبيرة على فريق الزمالك لأننا نمثل الكرة المصرية ونسعى لأن نكون عند قدر المسؤولية ونظهر بصورة جيدة".

وفيما يخص الصفقات الجديدة قال المدير الفني: "الأولوية لضم مساك يلعب بقدمه اليسرى، وقمت بتوظيف محمد عبدالغنى في هذا المركز حاليا وقدم مستويات جيدة".

وتابع أوسوريو: "نجحت في توظيف بعض اللاعبين بصورة أفضل أمثال عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا، وهناك لاعبون لديهم القدرة على صناعة الفارق مثل محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" وعمر جابر".

وقال المدير الفني: "المواجهة عبارة عن لقاء كرة قدم تكون 11 لاعبا أمام 11 لاعبا وسنخوض مباراة النصر السعودي أيضا بنفس طريقتنا ولن نغيرها، وكل مباراة نخطط لها على حدة ولن نغير طريقة اللعب".

وفيما يخص الدفع بحمزة المثلوثي في مركز المساك قال: "حمزة لاعب مميز في الكرات العالية وسريع وأجاد في مركز المساك، وغاب المباراة الأخيرة في الدوري نظرا لمرض نجله وسفره إلى تونس".

وأضاف أوسوريو أن سيف الجزيري مهاجم جيد وسجل أهدافا مؤثرة وقادر على صنع الفارق في لقاء الاتحاد المنستيري غدا.

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا: "فزت في 9 مباريات مع الزمالك، وتعادلنا في مباراتين، وخسرنا مباراة واحدة، في ظل الظروف التي يمر بها النادي ونتطلع للمنافسة على لقب البطولة العربية".