حالة الطقس.. طرق مواجهة آثار ارتفاع الرطوبة
حالة الطقس اليوم.. يشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
انخفاض طفيف فى درجات الحرارة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من يوم السبت تشهد حالة الطقس انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (4:2) درجة مئوية مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة.
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاعًا في نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة.
ولمواجهة آثار ارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو لابد من اتباع هذه التعليمات
- الحرص على خفض درجة حرارة الجسم بارتداء ملابس قطنية وذلك كونها تمتص العرق
- يفضل النوم على الملاءات القطنية بنسبة 100%، لفعاليتها العالية في سحب الرطوبة من الجسم.
- خفض درجة حرارة الجسم عن طريق عدة طرق أبرزها الاستحمام الذي يمنح الجسم شعور بالانتعاش
- تناول كميات مناسبة من المياه والسوائل المفيدة خلال اليوم
- تناول المشروبات الباردة والبعد عن المشروبات الساخنة.
- تؤدي الرطوبة العالية إنتاج البشرة للدهون أكثر من المعتاد
- لابد من غسل الوجه مرة كل ساعتين على الأقل، إضافة إلى ضرورة تجنب لمس الوجه في مثل هذه الأجواء كونها يمكن أن تنقل البكتيريا للوجه بسهولة أثناء التعرق بسبب الرطوبة في الأجواء.