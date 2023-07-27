عاجل
بوتين: شركاتنا تُطور حقول الغاز في مصر والجزائر وعدد من دول إفريقيا| فيديو بوتين يتعهد بتقديم 50 ألف طن حبوب بنقل مجانٍ لدول إفريقيا| فيديو بوتين: رفضنا تمديد اتفاق الحبوب لأنه لا يمكن التعويل عليه في خدمة دول إفريقيا
الخميس 27 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس.. طرق مواجهة آثار ارتفاع الرطوبة

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم.. يشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

txt

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم.. شديد الحرارة

txt

الأسوأ لم يأت بعد.. الحكومة تفجر مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

txt

حالة الطقس.. ارتفاع شديد في الرطوبة ودرجات الحرارة تسجل 45

انخفاض طفيف فى درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من يوم السبت تشهد حالة الطقس انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (4:2) درجة مئوية مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاعًا في نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى  29 درجة.

ولمواجهة آثار ارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو لابد من اتباع هذه التعليمات

 

  • الحرص على خفض درجة حرارة الجسم بارتداء ملابس قطنية وذلك كونها تمتص العرق
  • يفضل النوم على الملاءات القطنية بنسبة 100%، لفعاليتها العالية في سحب الرطوبة من الجسم.
  • خفض درجة حرارة الجسم عن طريق عدة طرق أبرزها الاستحمام الذي يمنح الجسم شعور بالانتعاش
  • تناول كميات مناسبة من المياه والسوائل المفيدة خلال اليوم
  • تناول المشروبات الباردة والبعد عن المشروبات الساخنة.
  • تؤدي الرطوبة العالية إنتاج البشرة للدهون أكثر من المعتاد
  • لابد من غسل الوجه مرة كل ساعتين على الأقل، إضافة إلى ضرورة تجنب لمس الوجه في مثل هذه الأجواء كونها يمكن أن تنقل البكتيريا للوجه بسهولة أثناء التعرق بسبب الرطوبة في الأجواء.

مواد متعلقة

الرطوبة كلمة السر وراء ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة (فيديو)

حالة الطقس.. ارتفاع شديد في الرطوبة ودرجات الحرارة تسجل 45

طقس الفيوم شديد الحرارة نهارا وارتفاع نسبة الرطوبة

طقس شديد الحرارة.. الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة

الأرصاد تكشف سبب ارتفاع نسبة الرطوبة.. “نينو” يحول الكوكب لفرن (فيديو)
الجريدة الورقية