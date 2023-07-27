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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الرئيس الروسي: نقوم بإنشاء محطة الضبعة النووية في مصر (شاهد)

الرئيس الروسي بوتين
الرئيس الروسي بوتين

أكد الرئيس الروسي بوتين، إننا نبذل أقصى جهد لمنع وجود أزمة غذائية، وأن روسيا تولي اهتماما كبيرا بتوريد كميات كبيرة من القمح لإفريقيا.

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سنعمل على توفير الدعم للدول الأفريقية

وأكد “بوتين” خلال كلمته بالقمة الروسية الأفريقية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أننا سنعمل على توفير الدعم لـ الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن حصة روسيا من القمح في الأسواق العالمية وصلت لـ 20 %، وأوكرانيا تورد 5%.

 إنتاج أوكرانيا من الحبوب كان 55 مليون طن

وأوضح أن إنتاج أوكرانيا من الحبوب كان 55 مليون طن، و الصادرات 47 مليون طن، وأن انتاج روسيا كان  156 مليون طن من الحبوب، و هناك توريد من القمح وصل لـ 60 مليون طن.

وكشف أن التبادل التجاري في النصف الأول من العام الحالي شهد زيادة ملحوظة، مشيرًا إلى أنهم يقوموا بإنشاء محطة الضبعة النووية في مصر.

 

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