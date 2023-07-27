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الخميس 27 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بركان تال ثورة حلقة النار| فيديو

بركان تال
بركان تال

بركان تال ثورة حلقة النار.. هزات أرضية متتالية ودخان متصاعد وفوضى عارمة في سلسلة الجُزر الفلبينية، هناك من يستنجد وهناك من غادر تاركا خلفه كل ما يملك، أنه يناير من العام 2020 ، وهو الموعد الذي اختاره بركان تال للانفجار بعد ثوبات امتد لأكثر من 40 عامًا. 

بركان تال ثورة حلقة النار

في الثاني عشر من يناير من العام 2020، وبينما كان السُياح والسكان المحليون يستمتعون بعطلة نهاية الأسبوع حول بحيرة تال في جزيرة لوزون الجنوبية، سُجلت سلسلة من الهزات الأرضية، سُمع دويها في العديد من المناطق المجاورة . 

 

كان ذلك إذانًا بثوران بركان تال ، حيث نفث الرماد والدخان على شكل عمود رأسي لأكثر من 1500 متر في الهواء، ما تسبب في تكوين سحب سوداء فوق الجزيرة السياحية، التي تحولت إلى غابة مظلمة من الرماد انعدمت فيها الرؤية مع انتشار غاز ثاني أكسيد الكبريت ما جعل التنفس صعبًا. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

شاهد الفيديو.. 

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