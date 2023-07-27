افتتاح وحدة العناية المركزة بقسم النسا والتوليد بالمستشفى الجامعي بسوهاج

افتتح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وحدة العناية المركزة بقسم النسا والتوليد بالمستشفى الجامعي بالمقر القديم، يصاحبه الدكتور مجدى القاضي عميد كلية الطب البشري، الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد جابر مدير المستشفى الجامعي القديم، الدكتور علام عبد المنعم القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور صلاح رشيد رئيس القسم، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، ونخبة من الأساتذة والأطباء.

وفى كلمته الافتتاحية، أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بافتتاح وحدة العناية المركزة بقسم النسا والتوليد بمقر المستشفى الجامعي القديم، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، وذلك بهدف توفير العناية الفائقة والحرجة للمرضي ومراقبة حالاتهم المرضية عن كثب بعد إجراء العمليات الجراحية لهم.

ومن جانبه قدم الدكتور مجدى القاضي، الشكر والثناء لرئيس الجامعة على المجهودات التى يبذلها لصالح المستشفى الجامعي، والدعم المستمر الذى يقدمه من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضي بالمحافظة والمحافظات المجاورة، موجهاً الشكر لجميع القيادات والمسئولين والأساتذة وأفراد الطاقم الطبي والطاقم التمريضى بالمستشفى الجامعي، لدورهم الهام فى تقديم الرعاية الصحية للمرضي على أكمل وجه.

وقال الدكتور حمدي سعد، أن وحدة العناية المركزة الجديدة ستؤدي إلى طفرة عالية فى مجال العناية بحالات الحمل ومابعد العمليات، فهي تخدم قطاع كبير من مريضات قسم النسا والتوليد، مما يعانون من حالات مرضية خطرة وغير مستقرة، تفرض عليهم تلقي رعاية طبية دقيقة ومستمرة، تفوق بمراحل تلك التى يتم تقديمها للمرضى بالأقسام الأخرى.

وأشار الدكتور صلاح رشيد، إلى أن الوحدة تحتوي على عدد من الأجهزة والمعدات المتقدمة ووسائل المراقبة الطبية المكثفة، والتى تستخدم لملاحظة المؤشرات الحيوية للمرضى فى الحالات الحرجة، مضيفاً أنه بلغ إجمالي تكلفة وحدة العناية المركزة حوالي ٤ مليون جنيه، حيث تضم عدد ٥ أسره، ومزودة بأحدث أنواع المونيتور لمتابعة الوظائف الحيوية للمريضات.