تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكي على العملات

كشف أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، تأثير قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بحوالي 25 نقطة أساس، مشيرًا إلى أنه سيكون له تأثير سلبي على عملات الأسواق الناشئة، وترفع تكلفة الحصول على العملة الأمريكية وضعف مدفوعات التجارة الخارجية لهذه الأسواق وبالتالي ارتفاع التضخم والأسعار ورفع تكلفة الديون المقومة بالدولار لديها.

زيادة أسعار الفائدة

وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن زيادة أسعار الفائدة على الدولار تُزيد من قوته أمام باقي العملات مما يضعف القوة الشرائية للأخيرة في ظل اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار كعملة مدفوعات تجارية واحتياطات أجنبية كما يمثل الدولار 58.3% من احتياطات الدول لدى صندوق النقد الدولي وأن ما يقارب الـ 90% من التجارة الدولية تتم بالدولار وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في وقوع أزمة مالية تدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود.

الجنيه المصري

وذكر الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على الأسواق وإن كان الجنيه المصري يتمتع بعدد من نقاط القوة مثل برنامج الإصلاح الاقتصادي والطروحات الحكومية واكتشافات الغاز وهي التي يعول عليها لجذب استثمارات وعملات صعبة.

حجم الدين العام الأمريكي

وأفاد الديب، أن حجم الدين العام الأمريكي بلغ 34.4 تريليون دولار، ووصل لمستويات قياسية للمرة الأولى في التاريخ ما قد يهدد بتعرض أكبر اقتصاد في العالم لخطر الإفلاس أو التخلف عن سداد الديون الحكومية.