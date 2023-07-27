الرئيس الروسي: نستهدف زيادة رفاهية شعوبنا ودراسة المشروعات الجديدة (شاهد)

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمته اليوم بالترحيب بجميع المشاركين في القمة الروسية الأوكرانية، قائلا: “أرحب بكم وأشكركم على تلبية الدعوة والحضور”.

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نحن هنا سنناقش جميع الأشياء الخاصة بالأشياء السياسي والمالي

وأضاف “بوتين” خلال كلمته بالقمة الروسية الأوكرانية، اليوم الخميس: “نحن هنا سنناقش جميع الأمور الخاصة بالأشياء السياسية والمالية، وأن الهدف هو حل قضايا الساعة، وتوفير حياة أفضل لـ المواطنين”.

نستهدف زيادة رفاهية شعوبنا ودراسة مشروعات جديدة بيننا

وتابع: “نستهدف زيادة رفاهية شعوبنا ودراسة مشروعات جديدة بيننا، وروسيا حريصة على تعزيز التعاون والعلاقات التجارية مع القارة الأفريقية”.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن المعدلات العالمية تؤكد أن هناك نموا في أفريقيا، وأن عدد السكان وصل لـ1.5 مليار نسمة، وأن الزيادة السكانية كبير في القارة الأفريقية.