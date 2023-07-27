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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

استمرار حبس عاطل ألقى مادة حارقة على وجه تاجر لسرقته

النيابة العامة
النيابة العامة

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة،  حبس عاطل متهم بإلقاء سائل حار على وجه مالك محل مصوغات ذهبية لسرقته بالهرم، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإلقاء سائل حار على وجه مالك محل مصوغات ذهبية لسرقته بالهرم ، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ألقى ضباط مباحث الجيزة، القبض على المتهم بمحاولة سرقة مالك محل مصوغات ذهبية بمنطقة الهرم، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وذكر أنه ألقى على وجه المجني عليه سائل حار في محاولة لإفقاده الرؤية، وسرقة بعض المصوغات الذهبية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك محل مصوغات ذهبية، أفاد فيه بتعرضه لمحاولة سرقة بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وذكر مالك المحل، أنه فوجىء بأحد الأشخاص دخل إلى المحل، ثم تحدث معه بحجة شراء مصوغات ذهبية، وعقب ذلك ألقى على وجهه سائلا حارا، لإفقاده الرؤية، وحاول سرقة بعض محتويات المحل، وفر هاربا. 

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم وتبين أنه عاطل، وتمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق

 

 

 

 

 

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