تعديات على حرم الطريق.. تحرير 215 محضر إشغالات بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، حملات مكثفة لرفع الإشغالات عن حرم الطريق العام، وتكثيف المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية، تيسيرا على المواطنين.

وحفاظا على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفى هذا السياق، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة ، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات على حرم الطريق العام بشوارع المدينة .

تحرير 170 محضر إشغال للطريق العام

وأسفرت الحملة المكبرة ، عن تحرير 170 محضر إشغال للطريق العام بحى جنوب المدينة، منها، 18 محضر إشغال ، و 11 محضر ضبط إشغال طريق ، و 141 حالة إزالة إدارية، إلى جانب تحرير 10 محاضر إشغالات للطريق العام ، خلال حملة بقرية صندفا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أكد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، عن تمكن الوحدة المحلية خلال حملاتها المكثفة ، من تحرير 20 محضرا إشغالات للطريق العام بشوارع المدينة، وتم التعامل الفوري مع الإشغالات ، حفاظا على حرم الطريق العام ، وتيسير حركة المارة وسائقى المركبات.

وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، قال عامر طه رئيس المركز ، إن الوحدة المحلية تمكنت خلال حملات مكبرة من تحرير 15 محضر إشغالات على حرم الطريق العام ، كغرامة فورية بشوارع المدينة ، لإعادة الإنضباط ورفع كفاءة الشوارع، والتصدى لكافة المخالفات طبقاً للقانون .