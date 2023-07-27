عاجل
تنسيق الجامعات 2023| 112 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات
الخميس 27 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس شاب بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

الإتجار في النقد
الإتجار في النقد الأجنبي

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بدائرة قسم المعادي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القاء القبض على أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة حال وجوده بدائرة قسم شرطة المعادي بحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وبطاقة دفع إلكتروني.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي خاصة بوالده مالك شركة استثمار عقاري ومقيم بذات العنوان، وتغيير مبلغ 4000 دولار أمريكي من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة تم بإرشاده ضبط الأخير، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهته اعترف باحتفاظه بمبلغ 2000 دولار وتحويل الباقي بالمبلغ المحلي المضبوط بحوزته من آخر مالك مكتب استيراد وتصدير ملابس ومقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتم استهداف الأخير وضبطه، وبمواجهته قرر شراء 2000 دولار من المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 

 

مواد متعلقة

القباج: ناقشنا توفير أطراف صناعية لفاقدي الأطراف للطلاب والأشخاص في سن العمل

الكرملين يؤكد: ستتم مناقشة المسألة الأوكرانية خلال القمة الروسية الإفريقية

مطار مرسى علم يستقبل 14 رحلة دولية اليوم

المانجو تبدأ من 9 جنيهات.. أسعار الفاكهة اليوم في أسواق الجملة

مصر للفنادق تنفي وجود أحداث جوهرية مؤثرة على سهم الشركة

أستاذ استثمار: الدولة قضت على الإرهاب وفتحت طريق التنمية بسيناء
الجريدة الورقية