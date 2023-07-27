حبس شاب بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بدائرة قسم المعادي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القاء القبض على أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة حال وجوده بدائرة قسم شرطة المعادي بحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وبطاقة دفع إلكتروني.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي خاصة بوالده مالك شركة استثمار عقاري ومقيم بذات العنوان، وتغيير مبلغ 4000 دولار أمريكي من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة تم بإرشاده ضبط الأخير، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهته اعترف باحتفاظه بمبلغ 2000 دولار وتحويل الباقي بالمبلغ المحلي المضبوط بحوزته من آخر مالك مكتب استيراد وتصدير ملابس ومقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتم استهداف الأخير وضبطه، وبمواجهته قرر شراء 2000 دولار من المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



