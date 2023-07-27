ندوة عن ترشيد استهلاك المياه بالمنيا

نظم شهد مركز شباب مدينة مغاغة شمال محافظة المنيا ، ندوة عن ترشيد استهلاك المياه، وذلك ضمن الأنشطة المدرجة عن شهر يوليو، وشارك بالندوة لفيف من طلائع وشباب واعضاء المركز من الجنسين.

جاء ذلك بحضور احمد طلعت مدير المركز ومشرفى النشاط بالمركز، ومحاضر الندوة علاء عبد الحميد من التربية والتعليم، حيث تحدث المحاضر، عن مفهوم ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على مصادر المياه ،وإدارة استخدامها بشكلٍ جيد في المنازل والمؤسسات، وقطاعات الصناعة، والزراعة وغيرها.

ترشيد استهلاك المياه من المواضيع الحيوية

وأضاف، يعتبر ترشيد استهلاك المياه من المواضيع الحيوية، والتي تشغل الرأي العام العالمي ولا ينبغي تجاهلها ، وهي مسؤوليتنا جميعا للحفاظ على الموارد الطبيعية، وممارسة الأساليب الحضارية في التعامل مع المياه ، وتكييف عاداتنا اليومية مع الحلول العملية، والتي تقدمها الدراسات العملية في هذا المجال، والترشيد هو الاستخدام الأمثل للمياه.

بحيث يؤدي إلى الاستفادة منها بأقل كمية وبأرخص التكاليف المالية الممكنة ، في جميع مجالات النشاط، وعندما نتحدث عن ترشد الإستهلاك فإننا نهدف إلى توعية المستهلك بأهمية المياه، بإعتبارها أساس الحياة وتنمية الموارد المائية ، الذي أصبح مطلبا حيويا لضمان التنمية المستدامة ، في كافة المجالات الصناعية والسياحية والزراعية.

وذلك عن طريق العمل على تغيير الأنماط والعادات الاستهلاكية اليومية، بحيث يتسم السلوك الإستهلاكي للفرد أو للأسرة بالتعقل والإتزان والرشاد ، حيث يشب الأفراد على ممارسة العادات التي يجدون عليها الآباء والأمهات والإخوان، ولا يعرفون أي طريق أخرى أفضل‚ و الدعوة إلى ترشيد الإستهلاك لا يقصد بها الحرمان من استخدام المياه.

بقدر ما يقصد بها العمل على تربية النفس والتوسط ، وعدم الإسراف في الإستفادة من نعمة من نعم الله عز وجل ، والتي حث عليها في الآية الكريمة «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين»، حيث يجب إستخدام رؤوس الدش منخفضة التدفق بدل مغطس الإستحمام، واستخدام صنابير منخفضة التدفق في أحواض الغسيل، واستخدام الكمية المناسبة من المياه في أعمال التنظيف والطبخ، وكذلك استخدم الدلو أو وعاء كبير أثناء غسيل السيارة بدل خرطوم المياه، وعدم فتح صنبور المياه بشكل مستمر أثناء تنظيف الأسنان.

كما تحدث ايضا ، عن مكونات الغلاف المائي الذى يتكون من البحار، والمحيطات، والأنهار، والمياه الجوفية التي تبلغ نسبتها 3% ، من مياه الأرض فقط، ويشمل أيضاً القمم والأنهار الجليدية، والمياه السطحيّة، والبُحيرات العذبة، وذلك من منطلق حرص إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، بمتابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل ، وتفعيل كافة الأنشطة التابعة لها ومتابعة تنفيذها ، و إنتظام العاملين بها.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة