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الخميس 27 يوليو 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نقيب الأشراف يعزي رئيس الإمارات في وفاة شقيقه

السيد محمود الشريف
السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف

نعى السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبي، شقيق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيًا المولى -عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسُّلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، نعى أخاه المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية في ساعة متأخرة مساء الأربعاء.

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.

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