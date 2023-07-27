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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

مصر للفنادق تنفي وجود أحداث جوهرية مؤثرة على سهم الشركة

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

نفت شركة مصر للفنادق، وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.

جاء ذلك في بيان للشركة رداً على استفسارات البورصة بشأن ارتفاع سعر سهم مصر للفنادق خلال الفترة 19- 26 يوليو الجاري بنسبة 23.35%، مع زيادة ملحوظة في أحجام التداولات خلال جلسة أمس الأربعاء.

يشار إلى أن مصر للفنادق، حققت صافي ربح بقيمة 658.44 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 274.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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