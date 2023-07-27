مصر للفنادق تنفي وجود أحداث جوهرية مؤثرة على سهم الشركة

نفت شركة مصر للفنادق، وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.

جاء ذلك في بيان للشركة رداً على استفسارات البورصة بشأن ارتفاع سعر سهم مصر للفنادق خلال الفترة 19- 26 يوليو الجاري بنسبة 23.35%، مع زيادة ملحوظة في أحجام التداولات خلال جلسة أمس الأربعاء.

يشار إلى أن مصر للفنادق، حققت صافي ربح بقيمة 658.44 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 274.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.