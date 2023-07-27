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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شخص سقط من أعلى عقار في حدائق أكتوبر

سقوط من علو
سقوط من علو

توفى شخص إثر سقوطه من عقار بحدائق أكتوبر في الجيزة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط شخص من عقار، فى حدائق أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن الضحية سقط من عقار، ما أسفر عن مصرعه، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزى.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق. 

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