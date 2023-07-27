حملات تموينية مكثفة على أصحاب المخابز البلدية بالمنيا

يتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حملات مديرية التموين بالمحافظة، على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية.

حيث قامت مديرية تموين المنيا بتحرير 75 مخالفة تموينية متنوعة ، وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية مكثفة لتقديم خدمات تليق بالمواطن المنياوي ، من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، أن الحملات التموينية المكثفة أسفرت عن تحرير مخالفات .

تحرير 68 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية

تنوعت على نحو تحرير 68 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، والتي شملت (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات-عدم وجود ميزان- تصرف وتجميع-عدم وجود سجلات- قضايا أخرى متنوعة)، و7 مخالفات متنوعة في مجال متابعة الأسواق .

تنوعت مابين (مجهولة المصدر – شهادة صحية- غش تجاري)، لافتا وكيل وزارة التموين ، إلى مواصلة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.