مصر زرعت 4 ملايين نخلة في إطار المبادرة الرئاسية (فيديو)

كشف الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالوادي الجديد، تفاصيل زراعة 3 ملايين و998 ألف و878 نخلة في إطار مبادرة زراعة النخيل الرئاسية موضحًا: “اقتربنا على زراعة 4 ملايين نخلة، وكان لدينا 2 ملايين ونصف المليون نخلة، وفي 12 يناير 2019 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة زراعة 2.5 ملايين نخلة أخرى في الوادي الجديد”.

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تخصيص 85 ألف فدان بسعر 1000 جنيه للفدان

وأضاف “المرسي” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه بعد هذا التوجيه تم تخصيص 85 ألف فدان بـ1000 جنيه للفدان لمن يزرع نخيل، وتم زراعة 40 ألف فدان على أرض الواقع.

إطلاق المبادرة في عام 2019

وتابع وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالوادي الجديد: “في عام 2019 تم إطلاق المبادرة، ولكن حدث حظر في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وانتظمت عمليات الزراعة اعتبارا من نهاية 2020، وتم زيادة المساحة المخصصة من 26 ألف فدان في عام 2019 إلى 52 ألف و350 فدان، بحيث تبدأ الزراعة في مارس من كل عام وتنتهي في نوفمبر من العام ذاته”.

