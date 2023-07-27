الرعاية الصحية: لدينا 6 ملايين منتفع (فيديو)

قال الدكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء، إن الهيئة لديها ما يتراوح من 5 إلى 6 ملايين منتفع، كما أنها تعمل بنظام الرقمنة، وبالتالي، فإن لديها ملفًا موحدًا لكل مريض على حدة، وعندما يتم صرف الدواء للمريض، فإنه يندرج ضمن تاريخه المرضي وتاريخ الأدوية.

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الملائمة الدوائية ومراجعة الأدوية

وأضاف “كمال” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “لدينا ما يعرف بالملاءمة الدوائية ومراجعة الأدوية، والصيدلي يراجع التاريخ المرضي والأدوية التي يحصلون عليها منعا من أي تفاعلات بينها قد تضر بالمريض، او أي تفاعلات مع الأطعمة والمشروبات التي يتناولونها”.

استخدام المضادات الحيوية ودواعي استعمالها

وتابع مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء: “نقيس مدة استخدام المضادات الحيوية ودواعي استعمالها والميكروب المؤثر على المريض، وفي السنة الماضية وقعت مصر مع منظمة الصحة العالمية على اتفاقية في مسقط من أجل تصنيف المضادات الحيوية إلى أدوية خط أول وخط ثاني وخط ثالث من أجل استخدامها بالشكل الأمثل”.