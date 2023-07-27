مراهقة العياط تحاول التخلص من حياتها بسم الفئران

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل محاولة فتاة التخلص من حياتها بتناول سُم فئران بجنوب الجيزة.



وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول فتاة مصابة بإعياء شديد إثر ادعاء تسمم، وتم وضعها تحت الملاحظة وتلقيها العلاج اللازم.



وبالانتقال والفحص، تبين أن الفتاة بالغة من العمر 16 عاما وشرعت في إنهاء حياتها بتناول سم الفئران وتم إنقاذها بالمستشفى المركزي.

كما تبين من التحريات، أن الفتاة تعاني من أزمة نفسية قامت على أثرها بتناول سم فئران للشروع في التخلص من حياتها، وتم نقلها إلى المستشفى.

تحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجرى الإستماع لأقوال الفتاة في حين سماح حالتها الصحية بذلك والعرض على النيابة العامة في الجيزة.