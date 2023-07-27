الرعاية الصحية: هدفنا الحفاظ على جودة حياة المريض (فيديو)

قال الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء، إن الهيئة تعمل على تنظيم وتقديم الخدمة والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الدواء والرعاية الصيدلية ركيزة أساسية في هذه المنظومة.

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إدارة الدواء تبدأ من اختيار وجود الدواء في دستور الأدوية

وأضاف “كمال” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ إدارة الدواء تبدأ من اختيار وجود الدواء في دستور الأدوية بالدولة والمنشآت الصحية، لافتًا إلى أن دستور الدواء يحتوي على قائمة الأدوية التي يحتاجها المرضى وكل الخطط العلاجية المبنية على أدلة علمية، ثم يتم طلبها عن طريق هيئة الشراء الموحد، ثم نقلها وتخزينها جيدا، بعد ذلك يتم صرفها للصيدليات.

وتابع مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء: "عندما يتم وضع الخريطة العلاجية للمريض، فإن الصيدلي يراجع أوامر الطبيب لمعرفة دواعي الاستعمال والجرعة وتكرار مرات الحصول على الدواء، ثم يتم صرف الدواء بالطريقة السليمة".

توجد بعض الأدوية التي نقيسها في مستوى دم المريض

وواصل: “تنقيم فاعلية الدواء في المريض، وتوجد بعض الأدوية التي نقيسها في مستوى دم المريض ويمكننا رؤية ما إذا وصل للمستوى الذي يكون له فاعلية أم لها، وهدف كل هذه المنظومة وضع المعلومات المختلفة في منظومة المكتبة القومية للأمراض ونوثقها للوصول إلى أعلى فاعلية علاجية بأقل أعراض جانبية والسعر المناسب مع الحفاظ على جودة حياة المريض في ظل استدامة مالية والحفاظ على البيئة”.