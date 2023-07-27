تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة ووسط البلد (ِشاهد)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الخميس 27 مايو 2023.

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وذكر التقرير أنّ الكورنيش يشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق مثل وسط البلد، وفي طريق شارع الجيش توجد كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد، وتقل الكثافات حتى الوصول إلى الضاهر حيث توجد كثافات مرورية متقطعة وممتدة حتى شارع رمسيس.

شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية ممتدة حتى مسجد النور

وأوضح أن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية ممتدة حتى مسجد النور في العباسية، ويشهد طريق أكتوبر كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام القادم من الجيزة وفي اتجاهه لمناطق وسط البلد، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي، نفس الامر للقادم من ميدان التحرير ويذهب إلى مدينة نصر ومحور النصر.

نفق الأزهر فإنه يشهد تباطؤا في حركة سير السيارات

ونوه التقرير إلى أن نفق الأزهر، فإنه يشهد تباطؤا في حركة سير السيارات، لكنها بسيطة للقادم من صلاح سالم ويتجه إلى ميدان الأوبرا والعكس.

وفي حلوان، يشهد كوبري النيل سيولة مرورية، ويشهد محيط مسجد الشهيد كثافات نسبية مستمرة وتصل حتى طريق القاهرة الوسطى، وعند السير في الطريق ذاته نجد ان الكثافات بدأت تقل تدريجيا لكن الكثافات ستعود مرة أخرى عن الوصول إلى طريق “حلوان- الكريمات”

