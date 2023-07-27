جامعة المنصورة تشارك في مبادرة Rally Ripple بجامعة الدول

تشارك جامعة المنصورة في مبادرة Rally Ripple لريادة الأعمال في مقر جامعة الدول العربيةوقد ترأس وفد جامعة المنصورة الدكتورمحمد ممدوح عبد الخالق مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ومنسق المبادرة مفوضًا عن االدكتور رئيس الجامعة المنصورة. وأعضاء الفريق وهم الدكتور عمر الزكى المدرس بكلية الحاسبات المعلومات، والدكتورة سارة شاكر المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور ندى عاصم ... المدرس المساعد بكلية التجارة.



والجدير بالذكر أنه تم اختيار فريق جامعة المنصورة ضمن عدد 15 جامعة لتلقى تدريب مكثف لمدة أربع أشهر يتضمن التدريب ترقية ملف ريادة الأعمال بالجامعات المصرية، على أن يتم تقديم تصور مقترح من كل جامعة لترقية هذا الملف ومن ثم مناقشة وإختيار أفضل ثلاث ملفات على مستوى الجامعات المصرية وتمويلها.

ريادة الأعمال وربط البحث العلمى بالصناعة



وقد ناقش اللقاء العديد من الموضوعات ذات الصلة بريادة الأعمال وربط البحث العلمى بالصناعة ونقل وتسويق التكنولوجيا ومستقبل الحاضنات التكنولوجية في الجامعات المصرية.