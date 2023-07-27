الخميس 27 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سويلم: تحقيق زيادة في الإنتاج الزراعي من خلال تطوير المنظومة المائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وفدا من شركة "روبيكون للمياه" الأسترالية لمناقشة أوجه الاستفادة من إمكانات الشركة فى خدمة أعمال الوزارة.

وأكد الدكتور سويلم على حرص الوزارة، على تأهيل وصيانة مختلف المنشآت المائية في مصر - سواء المنشآت المائية الكبرى أو قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز والسحارات والبدالات - والبالغ عددها ٥٠ ألف منشأ مائى تقريبا، وذلك لضمان تحسين عملية إدارة المنظومة المائية ، بالتزامن مع العمل على تطوير أجهزة التحكم والقياس للتصرفات والمناسيب المائية والتي تُعد أحد أهم أدوات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه وضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين على الترعة .

 قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية

وأشار ، إلى أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية ، حيث تعمل الوزارة على إتخاذ الإجراءات التى تحقق زيادة في الإنتاج الزراعى من خلال تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة المائية ، وإنعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء .

وأضاف أن أعمال الصيانة الدورية لعناصر المنظومة المائية ( ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية ) تعمل على رفع كفاءة إستخدام المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال تحقيق القياس والتحكم الدقيق في المياه وتحسين إمداد الأراضى الزراعية بالمياه بالتوقيت والكمية المناسبة .

و وجه الدكتور سويلم بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بوزارة الموارد المائية والرى، وشركة روبيكون لإختيار أحد الترع كمنطقة تجريبية يتم تنفيذ أعمال تطوير شاملة للمنظومة المائية بها ، بحيث تشتمل على تطوير المنشآت المائية الواقعة على الترعة وتركيب أجهزة قياس وتحكم في المناسيب التصرفات ، مع قياس التصرفات قبل وبعد التطوير لتقييم تأثير أعمال التطوير على حالة الرى بالزمام المترتب ريه على الترعة .

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