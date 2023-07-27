نشرة أخبار التوك شو.. بشرى من الأرصاد والكهرباء وحبس حسين الشحات وأزمة السجائر

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من يوم السبت ستنخفض الحرارة من 38 درجة مئوية حتى 35 و36 مئوية.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن درجات الحرارة الفترة المقبلة (فيديو)



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك اجتماعات للوزراء اليوم ، في العلمين وذلك في محاولة لمواجهة تحدي انقطاع الكهرباء، قبل اجتماع مجلس الوزراء غدًا.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

أحمد موسى: "انتظروا غدًا بشرى حول أزمة انقطاع الكهرباء" (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أعداء الوطن يشنون حملة ممنهجة بسبب الشهادات الدولارية، وأن البعض يردد أشياء غير صحيح، منها أن الدولة تريد دولار، وهذا الأمر غير صحيح.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

أحمد موسى: "أعداء الوطن يشنون حملة ممنهجة بسبب الشهادات الدولارية" (فيديو)



عرضت قناة رئاسة الجمهورية على موقع الفيديوهات القصيرة “يوتيوب” بثًا مباشرًا يرصد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرج حيث تعقد القمة الروسية الأفريقية.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

السيسي يوجه الشكر لبوتين على دعم مفاعل الضبعة النووي.. مشروع عملاق ورائع



حذر الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، المزارعين من إصابة محصول الأرز باللفحة، منوهًا أن ارتفاع درجات الحرارة يجعله عرضة للمرض.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

الزراعة تحذر من إصابة الأرز بمرض خطير بسبب درجات الحرارة (فيديو)



كشف روشان آبياسوف، النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتين بروسيا، سر وجود مصحف على مكتب لرئيس البلاد فلاديمير بوتين، موضحًا: "نحن في مجلس شورى المفتين أعطيناه المصحف، فهو رئيس الدولة ويحترم كل الأديان".

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

أسرار تكشف حب بوتين للقرآن.. يحتفظ بمصحف يقرأ منه بعض الآيات (فيديو)



استنكر الإعلامي تامر أمين، تكرار الحديث بشكل متزايد عن أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي، لاعب بيراميدز بعد اعتداء الشحات على زميله في نادي بيراميدز.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

تامر أمين عن واقعة الشحات والشيبي: لعنة الله على السوشيال ميديا (فيديو)



طالب إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات بتدخل الحكومة وقطع مجلس النواب لإجازته البرلمانية من أجل التدخل لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر بشكل مبالغ فيه.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

شعبة الدخان تطالب الحكومة والبرلمان التدخل لحل أزمة السجائر (فيديو)



نفى المستشار هيثم عباس، المحامي ورئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إمكانية معاقبة حسين الشحات بسبب اعتدائه على محمد الشيبي، قائلًا: " حسين الشحات لن يواجه عقوبة جنائية.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

محام يكشف إمكانية حبس حسين الشحات بسبب صفع الشيبي (فيديو)



كشف الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، كواليس اتخاذ قرار بإلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات من جانب الشركة المنظمة، قائلا: "القرار جاء حفاظًا على أرواح المواطنين.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

المهن الموسيقية تكشف تفاصيل إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات (فيديو)

رد الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على ما يثار بشأن العروض المقدمة للمدير الفني للمنتخب فيتوريا، قائلا: “ هناك كلام بهذا الشأن ولكن الاتحاد متمسك بالمدير الفني، وهناك حرص على استمرار في المنتخب، لأن فيتوريا يمثل إضافة قوية للفريق”.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة رحيل فيتوريا عن تدريب منتخب مصر (فيديو)





