اتحاد الكرة يكشف حقيقة رحيل فيتوريا عن تدريب منتخب مصر (فيديو)

رد الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على ما يثار بشأن العروض المقدمة للمدير الفني للمنتخب فيتوريا، قائلا: “ هناك كلام بهذا الشأن ولكن الاتحاد متمسك بالمدير الفني، وهناك حرص على استمرار في المنتخب، لأن فيتوريا يمثل إضافة قوية للفريق”.

التحية و الشكر لكل الحكام

وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم حقيقة ما ينشر بشأن وجود حكام لم يحصلوا على رواتبهم، قائال :" الحكام لهم حق، والجميع تحمل، وأنه يقدم التحية و الشكر لكل حكم، وأن الشركة الراعية وعدت بتوفير الأموال للازمة و ينجؤد توفيرها سيتم تسديد أموال لـ الحكام، و خلال أيام سيتم صرف مستحقات الحكام".

وأشار إلى أن هناك شائعات كثيرة ترددت خلال الفترة الماضية، وأن من يقول إن هناك مشاجرة حدثت اليوم بين أعضاء الاتحاد اليوم أمر غير صحيح، موضحا أن الاتحاد لم يكن في اجتماع اليوم، ولم يحدث أي اشتباكات بين عدد من الأعضاء.

ولفت إلي أن ما حدث كان في أيام ماضية، وأحد الأعضاء خرج منه لفظ، وبعد ذلك انتهى الأمر بعد سوء تفاهم، وأنه لم يحدث أي اشتباكات.

وأشار إلى أنه دار حوار أخوي بين الأعضاء ولم يحدث أي خلاف وما حدث سوء تفاهم، وهناك بيان صدر من الاتحاد"، مناشدا الجميع بعدم التداخل بين الاتحاد و أعضاء الجمعية العمومية.