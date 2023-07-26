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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس الجالية بموسكو يكشف عدد المصريين في روسيا.. فيديو

أيمن العيسوي، رئيس
أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية بروسيا

قال أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية بروسيا، إنه يقيم في روسيا منذ 27 سنة، ومتزوج ولديه ابن وابنة، لافتًا إلى أنه تزوج من قرينته الروسية في القاهرة وأنجبا ابنتهما في القاهرة، وبقيا هناك لمدة عامين ونصف العام، ثم سافر موسكو.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن "هناك جاليات في موسكو سبقت الجالية المصرية مثل الجالية السورية والجالية الأردنية، وفي عام 2013 صدرت لائحة عمل الجالية المصرية في روسيا".

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 وتابع: "أنجح بالتزكية كل 3 سنوات، وأحمد الله رب العالمين على هذا الأمر، وأنا رئيس الجالية للمقيمين، وأتعاون مع الطلاب وهناك نحو 50 ألف مصري في كل المدن الروسية".

ولفت إلى أن الجالية المصرية كانت تواجه مشكلات متعددة، لكن 80% منها لم تعد موجودة، مثل كسر الفيزا، وكانت هذه المشكلة هي الأصعب. 

عمل مختلف عن أوروبا

وتابع: "العمل في روسيا مختلف تماما عن أوروبا، هناك مصريون يعملون في المطاعم ويستوردون الرمان والبرتقال، وهناك من يعملون في مجال المعمار، والبعض الآخر يعمل في المحارة، وهذه مجالات مميزة للغاية، بالإضافة إلى مجالات أخرى". 

وأكمل: "زرت مصر منذ أسبوع وأتابع الأوضاع هناك عن كثب، في الماضي كنا نسافر جميعا خارج مصر، وعندما نرى شيئا جميلا كنا نسأل ونقول متى تكون بلدنا هكذا؟ لا نعتقد، لكن هذا الوضع تغير كليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبح لدينا العاصمة الإدارية الجديدة وزرتها في عام 2018، ومدينة العلمين خرافية، وشبكة الطرق حققت تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، وهو ما يمثل دعما كبيرا للاستثمار".

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