ختام القافلة الدينية بمراكز شباب المنيا

اختتمت منطقة وعظ المنيا ، اليوم الأربعاء ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة "ادارة البرلمان والتعليم المدني وادارات الهيئات الشبابية"، ندوات دينية بمراكز الشباب بالمنيا ، والتي تناولت عن أهم القضايا التى تخص الشباب.

وذلك بمراكز شباب المدينة أ ، ماقوسة ، المدينة ج ، ابوفليو ، دماريس ، تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ،وفضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد ، وفضيلة الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى الدكتور محمود الهوارى

وتهدف القوافل الدعوية الى نشر الفكر الوسطى ، وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام ، وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة ، فى محاربة الإرهاب والتصدى للأفكار المتطرفة الهدامة ، وجهودها فى التنمية فى مختلف المجالات ، وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان ومحاربته للشائعات الكاذبة .

ويأتي ذلك في إطار توجيهات مندى محمد عكاشه وكيل وزاره الشباب والرياضة بالمنيا ، والدكتورة سوسن وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، وإشراف الأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمود حسين مدير الدعوة والإعلام الدينى بالوعظ .

واشراف ادارة البرلمان وادارة الهيئات الشبابية احمد طه مدير ادارة البرلمان ، وحيد شحاتة مدير إدارة الهيئات الشبابيه ،علاء عبد العظيم مدير إدارة شباب المنيا ، نادي عبد الهادي ، اشرف محمد عبد الاعلي منسقي برامج الوعظ.