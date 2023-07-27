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الخميس 27 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ختام القافلة الدينية بمراكز شباب المنيا

ختام فعاليات الندوات
ختام فعاليات الندوات الدينية بالمنيا

اختتمت منطقة وعظ المنيا ، اليوم الأربعاء ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة "ادارة البرلمان والتعليم المدني وادارات الهيئات الشبابية"، ندوات دينية بمراكز الشباب بالمنيا ، والتي تناولت عن أهم القضايا التى تخص الشباب.

 وذلك بمراكز شباب المدينة أ ، ماقوسة ، المدينة ج ، ابوفليو ،  دماريس ،  تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب  شيخ الأزهر الشريف ، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ،وفضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد ، وفضيلة الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى الدكتور محمود الهوارى 

وتهدف القوافل الدعوية الى نشر الفكر الوسطى ، وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام ، وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة ، فى محاربة الإرهاب والتصدى للأفكار المتطرفة الهدامة ، وجهودها فى التنمية فى مختلف المجالات ، وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان ومحاربته للشائعات الكاذبة .

ويأتي ذلك في إطار توجيهات مندى محمد عكاشه وكيل وزاره الشباب والرياضة بالمنيا ، والدكتورة سوسن وكيل المديرية للشباب،  وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، وإشراف الأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمود حسين مدير الدعوة والإعلام الدينى بالوعظ .

واشراف ادارة البرلمان وادارة الهيئات الشبابية احمد طه مدير ادارة البرلمان ، وحيد شحاتة مدير إدارة الهيئات الشبابيه ،علاء عبد العظيم مدير إدارة شباب المنيا ، نادي عبد الهادي ، اشرف محمد عبد الاعلي منسقي برامج الوعظ.

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