البنوك المركزية الخليجية ترفع الفائدة بعد قرار الأمريكي

رفعت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الامريكي برفع الفائدة 25 نقطة وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، منذ قليل رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس عند نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، في إطار مساعيه لمكافحة التضخم، وهي أعلى نسبة في أسعار الفائدة خلال 22 عامًا.

المركزي السعودي

وأعلن البنك المركزي السعودي رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس. وأوضح البنك، أنه قرر رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء الريبو بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00 بالمئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 بالمئة. وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي اتساقا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي.

الكويت المركزي

وأعلن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح 4.25 بالمئة بدلا من 4 بالمئة اعتبارا من غد الخميس 27 يوليو 2023. وقال باسل الهارون محافظ بنك الكويت المركزي، في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية ، إن القرار يأتي في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية واتجاهاتها المتوقعة،

وأضاف أن القرار يرتكز على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة، بما في ذلك مستويات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم التي شهدت مؤخرا بعض الارتفاع بعد استقرارها خلال الفترة السابقة ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار وعلى العملات الرئيسية بما يعزز جاذبيته.

المركزي القطري

أعلن مصرف قطر المركزي ، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5.75 بالمئة.

وأضاف المصرف، في تغريدة له اليوم 26 يوليو 2023، أنه قرر كذلك رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 6.25 بالمئة، كما قرر رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 6.00 بالمئة. وأوضح المصرف أن قرار رفع سعر الفائدة سيدخل حيز التطبيق بداية من غد الخميس.

المركزي البحريني

قرر مصرف البحرين المركزي ، وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 6.00% إلى 6.25%.

ويأتي ذلك على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.75% إلى 6.00%، والحفاظ على سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع دون تغيير عند مستوى 6.75%. هذا بالإضافة إلى الحفاظ على سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض عند مستوى 7.00%. ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

المركزي الاماراتي

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 5.15% إلى 5.40%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 27 يوليو 2023. كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل منه، من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة، عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

المركزي الأمريكي

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس عند نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، في إطار مساعيه لمكافحة التضخم، وهي أعلى نسبة في أسعار الفائدة خلال 22 عاما.

وذكرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي في بيان نشر اليوم، والذي كان عموما مطابقا تقريبا لبيانها السابق في يونيو الماضي، أنها مستمرة في تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية.

وأضافت اللجنة "عند تحديد مدى ثبات السياسة الإضافية الذي قد يكون مناسبا لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة بمرور الوقت، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والاقتصاد والتطورات المالية".

ويبقي مسؤولو الفيدرالي الأمريكي خياراتهم مفتوحة إما لرفع مرة أخرى في اجتماعهم المقبل في سبتمبر، أو التوقف مؤقتا أو تخطي الزيادة اعتمادا على البيانات الواردة.